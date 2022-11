Cagliari | le condizioni di Goldaniga e Falco

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Procedono i recuperi in casadi Edoardoe Pippo. I calciatori vogliono tornare a disposizione di Liverani Fabio Liverani potrebbe presto ritornare ad avere a disposizione due calciatori importanti. Secondo quanto riportato da L’Unione Sarda, Edoardovorrebbe tornare in campo già per la sfida di campionato contro il Parma, dopo l’infortunio accusato con il Brescia. Pippo, fuori dal 5 novembre, attende invece il via libera dello staff medico per il rientro ufficiale con la maglia del. L'articolo proviene da Calcio News 24.