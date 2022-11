Cade dal primo piano della scuola | studentessa di 12 anni in gravi condizioni

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Unadi unamedia di Latina è caduta daldell'edificio. La giovane è stata trasportata in pronto soccorso con l'eliambulanza e dopo le manovre di soccorso e stabilizzazione eseguite dal personale sanitario nel cortile, il mezzo - alle 11 - è decollato per trasportare la giovaneall'ospedale. L'articolo .

Uomosui binari della metro: il video choc del salvataggio in extremis Droga per pochi ... in Thailandia il consumo di metanfetamina, provenientevicino paese del Laos, ha raggiunto il massimo ...Gli agenti delle volanti giunti sul posto hanno sentito dalla strada la richiesta di aiuto provenireprimo piano della palazzina indicata durante la richiesta al 113. Compresa l'urgenza i ...L'eliambulanza è atterrata poco dopo le 10 nell'area verde che si trova vicino alla scuola media Corradini, in via Amaseno a Latina. Una ragazzina, secondo le prime notizie ...Il fatto, pare si sia verificato questa mattina a Latina. A cadere, secondo le primissime ricostruzioni, dovrebbe essere stata una ragazzina, alunna di ...