Brusco stop nella love story tra il Terzo Polo e il governo | il Mes della discordia

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Ciò che il presidenzialismo sta lentamente unendo, il Mes rischia di separare per sempre. L'attrazione fatale tra Fratelli d'Italia esubisce quest'oggi un. Proprio sul tema del cosiddetto Meccanismo Europeo di Stabilità. “All'Italia servono i denari del Mes che l'Europa ci permette di avere a condizioni più favorevoli - scrive Matteo RenziEnews - E il Mes serve soprattutto per la nostra sanità pubblica, per le liste d'attesa, per i nostri ospedali e i nostri ambulatori. Meloni dice No al Mes per motivi ideologici e perché loro si sentono i patrioti contro l'Europa. Ma chi è veramente il patriota? Chi fa veramente l'interesse degli italiani in questa vicenda: chi vuole più soldi per la sanità o chi li rifiuta per scelta ideologica?”. Sul tema è intervenuto anche ...