Brogli all’estero | interrogazione | il governo se ne lava le mani

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Delude la risposta all’del senatore Menia – La Farnesina si autoelogia per aver fatto il possibile, poco o niente, per prevenire attività illecite nella votazione, e evita di indicare quali provvedimenti intenda adottare – Che ci si prenda in giro tra amici è cosa che rientra quasi nella normalità. Ma che la stessa cosa accada tra politici ale i nostri connazionali, dove amicizia e consonanza tra loro latitano sempre di più, è cosa veramente intollerabile. E la risposta, data il giorno 29 corrente, in Commissione terza del Senato, dal Ministero degli Esteri (presente la sottosegretaria on. Tripodi di FI) e dal Ministero della Difesa (presente il sottosegretario di Cremnago di FI), entrambi per conto del, in replica all’presentata dal sen. Menia, ...