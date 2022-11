Borsa | Wall Street apre positiva | Dj +0 | 04% | Nasdaq +0 | 12%

Borsa Italiana

Seduta poco mossa aStreet , dove gli investitori si trovano a digerire dati economici contrastanti , ma che ... Si muove sulla parità ladi New York, con il Dow Jones che si attesta a 33.810 ...Street apre positiva in attesa del presidente della Fed Jerome Powell. Il Dow Jones sale dello 0,04% a 33.852,79 punti, il Nasdaq avanza dello 0,12% a 10.996,52 punti mentre lo S&P 500 mette a ... Wall Street chiusa per il Thanksgiving Day Si confermano positive ma con prudenza le Borse europee dopo l'avvio poco mosso Wall Street. Il mercato attende indicazioni dal discorso del presidente della Fed, Jerome Powell, per capire se la polit ...Wall Street apre positiva in attesa del presidente della Fed Jerome Powell. Il Dow Jones sale dello 0,04% a 33.852,79 punti, il Nasdaq avanza dello 0,12% a 10.996,52 punti mentre lo S&P 500 mette a se ...