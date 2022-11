Borsa | Europa cauta in attesa Ny e Powell | Milano +0 | 38%

Agenzia ANSA

Le Borse europee proseguono in cauto rialzo, dopo i dati dell'inflazione e con i future su Wall Street che si indeboliscono in attesa del discorso, in serata, del presidente della Fed, Jerome Powell. ...Ladi Milano si muove senza grandi strappi dopo il dato sull'inflazione stabile a novembre al +11,8%. E lo stesso vale per le Piazze europee con il dato dell'eurozona sceso nel mese al 10%. ll Ftse ... Borsa: Europa apre positiva, Francoforte +0,52% In Europa, intanto, e' stato annunciato che l'inflazione a novembre ha rallentato il passo, attestandosi su base annua al 10%, rispetto al 10,6% di ottobre. I listini, tuttavia, non hanno reagito e ...