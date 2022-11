Bonus diesel | chi può averlo

(Di mercoledì 30 novembre 2022): buone notizie per gli automobilisti. Ecco chi può! A causa del caro energia a partire dal 1° dicembre si prevedono aumenti ai 12,2 centesimi al litro sul prezzo alla pompa e aumenti di 2,3 centesimi al litro per il Gpl. La Legge di Bilancio del governo Meloni ha infatti in programma di L'articolo proviene da TenaceMente.com.

Anche in Italia, come ben sappiamo, sono varati da anni iauto: misure volte a i ncentivare l'... spesso accompagnati dalla rottamazione di vecchie auto a benzina e/o. Come abbiamo avuto ...... 2022 MiglioriBenvenuto Scommessesenza deposito Home Torino Torino Automotoretrò alla ... 2022 Torino Peggiora la qualità dell'aria a Torino, domani fermi ieuro 5 Redazione - ...Per il 2022, l’importo del valore di buoni benzina ceduti a titolo gratuito da aziende private ai lavoratori dipendenti, nel limite di 200 euro per lavoratore, non concorre alla formazione del reddito ...Diventa più facile accedere in Area B di Milano grazie alle nuove deroghe al 30/9/2023 introdotte per i veicoli diesel Euro 5. Scopri chi può beneficiarne.