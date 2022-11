Bonus 200 euro | ultimo giorno per richiederlo | come fare

(Di mercoledì 30 novembre 2022) L’indennità di 200è una misura di sostegno introdotta dal decreto Aiuti del 17 maggio 2022 dal governo Draghi destinata, tra gli altri, anche ai lavoratori dipendenti che, nel mese di giugno 2022, risultino titolari delle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL. Oggi 30 novembre è l’utile per: i lavoratori autonomi e professionisti iscritti alle gestioni previdenziali Inps possono inoltrare la domanda all’istituto; quelli iscritti esclusivamente presso altri enti di previdenza obbligatoria (le Casse) possono trasmettere la domanda direttamente a questi ultimi. (Qui trovate tutte le categorie per le quali è previsto il). La domandasulla circolare Inps, la domanda è disponibile accedendo alla sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non ...

Con l'aggiunta di un meccanismo (sulla falsariga del vecchioMaroni ) per incentivare chi ... Le pensioni fino a 4 volte il minimo (circa 2.euro) si rivalutano dal prossimo primo gennaio del 7,...Per le pensioni comprese tra sei e otto volte il minimo (4.euro) si scende al 50%; per quelli ... è il cosiddettoMaroni, perché ricalca la norma che l'allora ministro del Lavoro varò per ...Entro oggi imprenditori e professionisti iscritti all’INPS, possono presentare domanda per il bonus 200 euro autonomi. È possibile trasmettere la domanda tramite il servizio online Indennità una tantu ...Ultime ore per fare richiesta per l’indennità una tantum da 200 euro per i lavoratori. Ecco come fare per richiederlo.