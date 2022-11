Binotto - Ferrari | Domenicali | ' Serve qualcuno che prosegua il percorso'

..., in clima di campionati del mondo potrebbe essere lo scandire un centrocampo di qualità, se fossero calciatori. Invece, è il susseguirsi di team principal alla guida della, tra il ...... fissato dall'accordo del 18 giugno 1969 tra Enzoe Gianni Agnelli. Con quell'operazione il ... L'uscita didetermina un cambio di ...Domenicali, Mattiacci, Arrivabene, Binotto, in clima di campionati del mondo potrebbe essere lo scandire un centrocampo di qualità, se fossero calciatori. Invece, è il susseguirsi di team principal ..."Grazie Mattia. È stato un piacere lavorare al tuo fianco per spingere il team e noi stessi avanti nel bene e nel male. Grazie per i bei ricordi e i momenti che abbiamo condiviso dentro e fuori le pis ...