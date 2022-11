Biathlon | IBU Cup Idre Fjall 2022-2023 | nelle pursuit doppio successo per la Norvegia

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Ad, in Svezia, nella seconda giornata di gare della prima tappa dell’IBU Cup di, si sono disputati gli inseguimenti. Nella 10 km femminile la norvegese Marthe Krakstad Johansen, dopo aver vinto la sprint di ieri, si è ripetuta oggi grazie ad un solo errore al poligono, chiudendo con il tempo di 32’04?5. Seconda piazza per la francese Gilonne Guigonnat, che è giunta con 19?6 di ritardo (un errore), infine si è classificata in terza posizione la tedesca Marion Wiesersarter, con 21?9 di ritardo (due errori). In casa Italia è giunta 17ma Hannah Auchentaller con un ritardo di 2’21?1 e 4 errori, a seguire 23ma Beatrice Trabucchi e 52ma Eleonora Fauner con sei errori al poligono. Nella classifica generale Johansen è al primo posto con 180 punti, seconda piazza ex-aequo per la ...

Poche soddisfazioni sono arrivate anche nella sprint maschile per gli azzurri . Trionfo ' norge ' con Endre Strømsheim che, nonostante i due errori al poligono, è giunto davanti a tutti e battuto il ...Dopo la cancellazione, a causa della mancanza di neve, della prima tappa dell'Cup 2022 - 2023 di, prevista a Sjusjoen, in Norvegia, dal 24 al 27 novembre, il circuito scatterà con quella che inizialmente avrebbe dovuto essere la seconda tappa, in programma la ...Successo di Marte Krakstad Johansen nella sprint femminile di Idre che ha aperto l'Ibu Cup di biathlon. La norvegese, perfetto al poligono, ha completato il percorso con il tempo di 21'159 davanti ...