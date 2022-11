Biasin | “Cristiano Ronaldo | offerta clamorosa da 550mila euro al giorno | ecco da quale club”

fcinter1908

...Ronaldo dovrà decidere nelle prossime settimane invece cosa fare del suo futuro dopo aver rescisso ufficialmente il suo contratto con il Manchester United. A tal propositoha ...Giuntoli si sofferma anche su due nomi che hanno animato l'estate azzurra:Ronaldo e ... Il giornalista Fabrizioscrive: "Il cambio Insigne - Kvaratskhelia è un capolavoro firmato ... Biasin: “Cristiano Ronaldo Non sarà più quello del Real Madrid, ma ad avercene…” Fabrizio Biasin, giornalista, ha commentato le voci relative al possibile approdo di Cristiano Ronaldo in Arabia Saudita per una cifra record.Poi un commento su Cristiano Ronaldo. RUMORS POCO REALISTICI – Joaquin Correa può lasciare l’Inter a gennaio Correa è tornato in anticipo dal Qatar per via dell’ennesimo infortunio, ora l’Inter lo as ...