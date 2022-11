Bergamini | Padovano | ricevette telefonata che lo stranì

... accusata dell'omicidio dell'ex fidanzato, il calciatore del Cosenza Donato "Denis", morto il 18 novembre 1989 sulla statale 106 all'altezza di Roseto Capo Spulico.era stato ...descrive Denis come un ragazzo eccezionale, quasi un fratello maggiore. Afferma chee la Internó non stavamo più insieme nell'estate 1989. Un mese prima di morire gli parlò dell'...L’ex attaccante rossoblu durante l’udienza ha poi aggiunto: “Denis era un ragazzo eccezzioanle” Proseguono le udienze nell’ambito del processo per la morte di Denis Bergamini. Nel corso della mattinat ..."Quel sabato mattina era normale, nel pomeriggio ricevette una telefonata che lo stranì ma non conosco il contenuto della conversazione". (ANSA) ...