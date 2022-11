Belgio | Martinez | 'Lukaku leader naturale Tensioni interne? Fake news che un giornalista belga non dovrebbe scrivere'

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Intervistato in conferenza stampa per presentare la sfida contro la Croazia decisiva per il passaggio agli ottavi, il ct del, Roberto...

Nella squadra allenata da Robertodovrebbe giocare dal primo minuto l'attaccante dell'... 'Contro il- ha continuato il centrocampista - faremo vedere il nostro vero valore, quello che ...... insieme al Marocco, con quattro punti, ilsegue a quota tre e quindi è obbligato a vincere per assicurarsi la qualificazione. Nella squadra allenata da Robertodovrebbe giocare dal ...Nella squadra allenata da Roberto Martinez dovrebbe giocare dal primo minuto l'attaccante dell'Inter Romelu Lukaku. "E' un grande calciatore, al top da diversi anni", ha messo in evidenza il suo ex ...Nella squadra allenata da Roberto Martinez dovrebbe giocare dal primo minuto l’attaccante ... messo in evidenza il suo ex compagno di squadra Mateo Kovacic. “Contro il Belgio – ha continuato il ...