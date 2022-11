Basket | Nba | successo in rimonta dei Clippers in casa dei Blazers

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Portland, 30 nov. - (Adnkronos) -indei Los Angeles(13-9) che si impongono a Portland 118-112. Volano via 18 lunghezze di vantaggio per i(11-10) a meno di un quarto d'ora dalla fine, in un ribaltone complessivo di 24 punti che ha portato i- nonostante l'assenza di Paul George e Kawhi Leonard - a prendersi il quintonelle ultime sette gare grazie ai 24 punti, 12 assist e 7 rimbalzi di Reggie Jackson e soprattutto ai 32 punti di uno scatenato Norman Powell in uscita dalla panchina che ne mette 22 nel solo quarto e decisivo periodo, suo nuovo massimo in carriera. Vanificata quindi inla super prestazione di Anfernee Simons, chiamato a fare le veci di Damian Lillard che dovrebbe rientrare ...

Lo sloveno realizza 41 punti, vittorie anche per New York e Clippers NEW YORK (STATI UNITI) - Un Doncic straripante conduce al successo Dallas nella notte italiana della regular - season dell'. Il fuoriclasse sloveno, a referto da top - scorer con un bottino di 41 punti, permette ai Mavericks di superare in volata per 116 - 113 i Golden State Warriors, ai quali non bastano i 32 punti ...Un eccellente Devin Booker trascina Phoenix (14 - 6) al successo in trasferta contro Sacramento (10 - 9) per 122 - 117. Kings e Suns danno vita a un match combattuto e divertente, nel quale ogni ...Tutti in piedi per Luka Doncic.Sul parquet dell' American Airlines Center di Dallas, il fuoriclasse sloveno sale in cattedra e con ben 41 punti a referto non solo vince il mismatch contro Steph Curry ...Lo sloveno realizza 41 punti, vittorie anche per New York e Clippers NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) - Un Doncic straripante conduce al successo Dallas nella notte italiana della regular-season ...