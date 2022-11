Basket | Nba | Randle trascina New York ad un facile successo a Detroit

(Di mercoledì 30 novembre 2022), 30 nov. - (Adnkronos) -in trasferta dei NewKnick (10-11) che passaggiano acontro i Pistons, sconfitti (140-110) per l'undicesima volata di fila. Un match mai in equilibrio, con i padroni di casa che non vanno oltre i 19 punti con 5/9 dall'arco di Isaiah Stewart. Fa festa invece la squadra di Newe in particolare Julius, che per festeggiare il suo 28° compleanno si regala una prestazione da 36 punti (massimo in stagione) con 14/24 al tiro, sei triple a bersaglio, sette rimbalzi e cinque assist - oltre a un eloquente +36 di plus/minus. Al resto pensa il terzetto tutto a quota 16 punti composto da Jalen Brunson, RJ Barrett e Quentin Grimes, con i Knicks al momento decimi a Est e a ridosso della zona play-in.

