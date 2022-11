Basket | Eurolega | Olimpia Milano | a Vitoria conta solo la vittoria

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Torna in campo domani sera l’EA7 Emporio Armaniine lo fa sul parquet del Cazoo BaskoniaGasteiz. Una trasferta importantissima e difficilissima per Ettore Messina e la sua squadra, reduce da sei sconfitte consecutive nel Vecchio Continente e un ultimo posto in classifica imbarazzante. Se non si vuole chiudere il discorso europeo con mesi d’anticipo serve, da domani, un cambio di passo. I segnali questo weekend in Serie A si sono visti, con Baron e compagni che hanno ritrovato il coraggio di tirare, anche da oltre l’arco, e di trovare canestri. I 93 punti segnati a Treviso devono essere un segnale per la squadra, devono ridare quel coraggio e quel carattere che fuori dall’Italia si è perso e va fatto nonostante le assenze. L’alibi delle assenze è ormai stantio, e se anche l’aggiunta di Kevin Pangos tra gli ...

Eurosport IT

