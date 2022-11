Basket | Brindisi fuori dalla FIBA Europe Cup con la sconfitta sul campo del BC Kalev Cramo

Leggi su oasport

(Di mercoledì 30 novembre 2022) L’Happy Casaesce di scena inCup 2022-2023. Finisce nella prima fase a gironi il cammino della formazione di Frank Vitucci, che avrebbe dovuto vincere di 9 o più punti suldel BCa Tallinn, in Estonia. 73-72 il punteggio finale a favore dei padroni di casa, con Martins Meiers a quota 17 punti e Artur Konontsuk a 16. Per20 di Nick Perkins, 19 di Marcquise Reed e 10 di Bruno Mascolo. Sono proprio Konontsuk e Meiers ad aprire con il 5-0, e la partenza per l’Happy Casa è già in salita. Burnell e Reed riescono però a ribaltare la situazione in breve, con un parziale di 0-8 firmato anche Perkins. Si va poi punto a punto fino al 17-15 di fine primo quarto. Dopo il pari di Mascolo è tempo per la formazione pugliese di scappare ...