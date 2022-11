Barbano “La mafia va combattuta col diritto | senza scorciatoie”

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 30 novembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Sciascia aveva visto giusto perchè oggi l’Antiè una macchina dell’emergenza, che rischia di servire se stessa”. Così il giornalista Alessandro, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica Primo Piano dell’agenzia Italpress, nella quale ha presentato il suo ultimo libro “L’inganno. Anti. Usi e soprusi dei professionisti del bene”. “Io sono partito da una riflessione – ha detto-: questo è un Paese in cui nello stesso giorno un cittadino può essere assolto e i suoi beni confiscati. Sei innocente ma ti tolgo tutto. Tutto questo nel sistema penale italiano è giusto, è consequenziale. Questa coerenza giuridica se la si mette al confronto con la vita, con l’impatto che ha, diventa un assurdo. In questo libro sono partito da questo divorzio tra la giustizia e la vita. ...