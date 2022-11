Bambine | bambini e la paura dei rumori forti

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Nella prima infanzia alcunimanifestano ladei: spesso è un timore transitorio, ma quando lapersiste nel tempo può divenire fonte di preoccupazione per i genitori. COSA FARE? E’ possibile affrontare questaadottando alcune strategie che contrastino il timore e rassicurino. Il bambino ne conosce la fonte? Spesso lariguardaimprovvisi, come i tuoni, o continui e insistenti, come i macchinari da lavoro. E’ bene spiegarne l’origine, rassicurare e avvicinare gradualmente alla fonte rumorosa: ciò permette di prendere confidenza con situazioni nuove e darsi prontamente una risposta nel momento in cui ci si chiede cosa ci sta facendo spaventare; Per i ...