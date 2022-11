Bagno di folla ai presepi di San Gregorio Armeno | tutti al Da Vinci per ammirare l’antica arte degli artigiani napoletani

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Fiumicino – Totò, pulcinella, Maradona, Marylin Monroe: statuette che raffigurano chi ha fatto la storia, ma che allo stesso tempo raccontano una storia, tramandata di generazione in generazione.tradizione deiè motivo di vanto in tutto il mondo. Nati nel cuore di Napoli, grazie alle botteghe artigiane di San, possono essere ammirati nella famosa “Via dei”. Eppure, lache vediamo in questi giorni aggirarsi tra le storiche botteghe, non sta camminando sulla via di Napoli: ci credereste se vi diciamo che siamo a Fiumicino? Ebbene sì, più precisamente nella nuova area del Parco commerciale Da, dove sono tante le persone accorse per vivere la magia del Natale, riscoprendo la tradizione. ...