(Di mercoledì 30 novembre 2022) Iitalianilolungo le arterie autostradali: ledi servizio sarannoper 72 ore, a partire dalle 22:00 di martedì 13e fino alla stessa ora di venerdì 16. La vertenza è stata indetta dalle associazioni di rappresentanza Faib, Fegica e Anisa per protestare contro le disposizioni inserite all'interno di una proposta di legge, o meglio contro l'assenza di interventi volti a migliorare lo stato delle strutture e a ridurre il potere contrattuale in mano ai concessionari. Sistema incancrenito. "Tutto lascia intendere che la bozza di Decreto Interministeriale che viene fatta circolare dagli ultimi giorni della scorsa legislatura abbia l'obiettivo di preservare un sistema ormai incancrenito che ha consentito, consente e, a queste ...

Quattroruote

Sciopero deidal 13 al 16 dicembre Lo sciopero avrà inizio dalle ore 22 di martedì 13 e continuerà fino alle 22 di venerdì 16. Alla base della decisione di indirlo la bozza di Decreto ...Le organizzazioni di categoria dei gestori degli impianti autostradali, Faib, Fegica ed Anisa hanno proclamato uno sciopero delle aree di servizio autostradali di 72 ore consecutive, dalle ore 22 di ... Autostrade, benzinai proclamano lo sciopero: stazioni chiuse dal 13 al 16 dicembre - Quattroruote.it Le associazioni sindacali hanno proclamato la vertenza per protestare contro la mancanza di interventi per ridurre il degrado delle aree di sosta e le rendite dei concessionari autostradali ...Scendono ancora i prezzi dei carburanti, nonostante il rimbalzo delle quotazioni dei prodotti raffinati. La media nazionale della benzina in self service è a 1,65 euro/litro, quella del gasolio a 1,73 ...