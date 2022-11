Autonomia o Stretto | il “ricatto” della Lega

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Riproponiamo l’articolo di Ermanno Corsi apparso sul Roma di martedì 29 novembre all’internorubrica Spigolature di Ermanno Corsi Quanto potrà durare il “sospiro di sollievo” che la premier Meloni ha tratto dopo la presentazione del Bilancio? Non tutto nel predisporlo è andato liscio, nonostante la scontata approvazione per la larga maggioranza parlamentare di cui il Centrodestra può disporre (con le sue tre anime di Fratelli d’Italia,e Forza Italia). Le critiche non sono mancate e non tutte peraltro “pregiudiziali e scontate”, come sarebbe stato quasi naturale, da parte dei partiti di opposizione. “Io Giorgia” ha mostrato apprezzabile duttilità nel volerne tener conto. Nello stesso tempo ha però difeso i 35 miliardi di spesa (“una finanziaria coerente e coraggiosa che scommette sul futuro”). Due le priorità: crescita e giustizia sociale. ...