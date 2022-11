Libero Tv

... infine, ridurre l'Iva per il noleggio delle auto aziendali", lo ha detto questa mattina Alberto, presidente di Aniasa (Associazione nazionale industria dell',della Sharing mobility ...L'associazione nazionale dell'industria dell'e della sharing mobility ( Aniasa ) ha ...sarebbero i vantaggi "La crescita delle immatricolazioni a basse emissioni - spiega Alberto, ... Autonoleggio, Viano: parificare incentivi rispetto acquisto auto Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...