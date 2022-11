Australia - Danimarca 1 - 0 | Leckie regala gli ottavi di finale agli australiani

I danesi cadono e vengono eliminati al termine di una bruttissima prestazione. Decisivo il gol di ..., decide un gol di Leckie ., prossimo impegno per i Socceroos ., prossimo impegno per i Socceroos ., la ...Un gol di Leckie nella ripresa consente ai 'Socceroos' di superare 1-0 la Danimarca e di chiudere il girone al secondo posto.Il Gruppo D di Qatar 2022 premia i Socceroos oltre ai transalpini, il cui gol del potenziale pari viene annullato in circostanze controverse.