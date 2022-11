Australia-Danimarca 0-0 LIVE | prova Jensen | para Ryan

L'episodio chiave del match valido per la terza giornata dei Mondiali tra le due Nazionali: moviolaL'episodio chiave della moviola del match travalido per la terza giornata del Mondiale di Qatar 2022. Arbitra l'algerino Ghorbal. L'EPISODIO CHIAVE DEL ...Ct: Hjulmand, Foto: LapresseGara da dentro o fuori per la Danimarca che deve battere l'Australia per centrare la qualificazione agli ottavi di finale dei Mondiali in Qatar. Alla formazione del Ct Arnold potrebbe bastare anche un ...Le formazioni ufficiali di Australia-Danimarca, un match da dentro o fuori per il pass agli ottavi. La decisione di Hjulmand su Kjaer!