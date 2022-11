Aumento tetto contante | ex ministro Visco | “Favorisce economia sommersa | corruzione e riciclaggio Governo Meloni è indifendibile”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 30 novembre 2022) “Manovra del? Ci sono misure che favoriscono l’evasione, se non incentivarla, come la cancellazione dell’obbligo del pos per spese sotto i 60 euro. L’della soglia dela 5mila euro serve per favorire l’, lae il. Su questo non c’è nessun dubbio e non c’è nessuna possibilità di difesa. C’è un rapporto di causa-effetto immediato, esiste una letteratura economica sterminata a riguardo. Questi del, quando si inventano giustificazioni, non fanno altro che arrampicarsi sugli specchi. E lo sanno”. Così, ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta” (Radio Cusano Campus), Vincenzo, ex...