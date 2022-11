Attività produttive | Irfis gestirà il Fondo Ripresa Sicilia | 36 milioni alle imprese che investono nell' Isola

Regione Sicilia

, Irfis gestirà il Fondo "Ripresa Sicilia": 36 milioni alle imprese che investono nell'Isola L'Irfis, società in house della Regione Siciliana, in seguito all'accordo firmato dal ...All'incontro con i giornalisti sono intervenuti il sindaco di Taormina Mario Bolognari, l'assessore al Turismo, allee allo Sport Andrea Carpita, la Presidente del Consiglio ... Attività produttive, Irfis gestirà il fondo regionale da 36 milioni per le imprese