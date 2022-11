Atletica | Europei Cross 2022 | i convocati dell’Italia Yeman Crippa e Nadia Battocletti in pole | Gaia Sabbatini in staffetta

Leggi su oasport

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Antonio La Torre, Direttore Tecnico della Nazionale Italiana dileggera, ha diramato le convocazioni per glidi, che andranno in scena domenica 11 dicembre a Venaria Reale (in provincia di Torino). Al Parco La Mandria vedremo all’opera 42 azzurri (21 uomini, 21 donne). L’Italia sarà guidata da, Campione d’Europa dei 10000 metri che andrà a caccia del titolo continentale di corsa campestre dopo l’argento del 2019. Attenzione anche a Osama Zoghlami (bronzo continentale dei 3000 siepi), Iliass Aouani (maratoneta da 2h08:34) e a Yohanes Chiappinelli. Sul fronte femminile, invece, la ragazza di spicco sarà, impegnata tra le under 23 e desiderosa di mettere il titolo sulla quarta meedaglia d’oro ...