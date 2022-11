Atalanta-Eintracht | biglietti in vendita da giovedì | tutte le info

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 30 novembre 2022) La prima delle quattro amichevoli internazionali che attendono l’di Gian Piero Gasperini nel mese di dicembre è in calendario venerdì 9 dicembre: davanti al pubblico del Gewiss Stadium i nerazzurri affronteranno i tedeschi dell’Francoforte, vincitori dell’ultima edizione dell’Europa League, incontro valido per l’assegnazione del XXV Trofeo Bortolotti. Iper assistere all’incontro in programma con inizio alle 20, saranno disponibili dal 1° dicembre secondo le modalità che seguono: – prelazione abbonati alla Serie A TIM dell’2022-2023 dalle 10 di1 alle 23 di domenica 4 dicembre; –libera dalle 10 di lunedì 5 alle 20 di venerdì 9 dicembre. SETTORI E PREZZI Le commissioni di servizio Vivaticket sono escluse dai prezzi sottoindicati. ...