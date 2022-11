Ascolti TV | Martedì 29 novembre 2022

...29 novembre alle ore 18.00 nell'Auditorium del Carmine (Via Duse 1/a - Parma), sarà Carlo ... Glimusicali dal vivo saranno a cura di alcuni allievi della Classe di Musica da Camera di ...Oggi,29 novembre, torna a riunirsi il Cda, ma non si parlerà di nomine: in agenda ci sono, ... sul quale si punta molto anche per risollevare glidi Rai 2 . Buone notizie per l'azienda ...