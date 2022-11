Arriva La Conferenza Stampa | programma innovativo senza conduzione

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Nel corso della giornata di oggi, mercoledì 30 novembre,su Raiplay un nuovo ‘’ intitolato La. Parliamo di un qualcosa di inedito e inusuale a cui, i telespettatori, non sono soliti vedere sul piccolo schermo. Una vera e propriache seguirà le direttive che, come di consuetudine, ogni giornalista è tenuto a rispettare prima di porgere delle domande all’intervistato. Ecco i dettagli e come si svolgerà. La, ildi RaiplayDi primo acchito potrà sembrare alquanto strano leggere che, molto presto, assisteremo alla messa in onda di un...

SpettacoloMusicaSport

Il primo cittadino partenopeo sollecitato sull'argomento instampa, afferma: 'Di questi ... Sergio Ortelli, denuncia: 'Lo sciacallaggio continuo, l'aggressione mediatica cheda più ...E' questo il messaggio chedallaCybersecurity , organizzata da Cerchio Ict in contemporanea in quattro città (Trento, Bolzano, Bologna e Schio, oltre 2 mila gli utenti collegati ... Su RaiPlay dal 30 novembre arriva in esclusiva “La Conferenza Stampa”. Stefano De Martino protagonista della prima puntata Approda alla conferenza dei servizi il progetto di Ferretti per l’insediamento a Taranto, nell’ex yard Belleli, di uno stabilimento per la costruzione di scafi per ...Il messaggio arriva durante la conferenza stampa congiunta con il presidente svizzero Ignazio Cassis. “L’evasione fiscale è un problema grave per qualunque paese, lo è in maniera importante per ...