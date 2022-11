Arriva il cerotto che guarisce prima le ferite | il prodotto sorprende | lo studio

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Chi non ha mai avuto bisogno di unper riparare a delle. In questo caso, ilpromette di guarire più rapidamente legravi. Ecco a cosa hanno dato vita gli scienziati. Nella nostra vita ci siamo affidati, magari più di una volta, ad unper riparare a delle. In alcune casi, queste sono state gravi e avremmo voluto che la guarigione avvenisse in fretta. Questo, ora, potrebbe ben presto essere realtà secondo ilchedalla Standford University. Fonte foto: CanvaLa tecnologia, come ben sappiamo, ha fatto degli autentici passi da gigante. Questa ha avuto una evoluzione a tutto tondo ed ha toccato ogni ambiente a disposizione. Anche la medicina, come vedremo nelle prossime righe ...

greenMe.it

...04/11/2022 - ROMA - Una scoperta cheda Israele e viene definita "una grande soluzione" che potrebbe rivoluzionare la sessualità per tantissimi uomini. Si tratta di un IN2, unprodotto ...E ora è finalmente arrivato il momento di togliere i cerotti e dare il via al restauro con l'iniziativa "Stacca un". La spinta all'azionedall'Associazione Antiquari Milanesi che in ... Questo nuovo cerotto "intelligente" guarisce le ferite gravi il 25% più velocemente di quello tradizionale Filler, laser, patch e molecole sono gli strumenti che i professionisti utilizzano per preservare l'integrità di tessuti e trame, pelle e superfici pittoriche.Milano in campo in Lituania per interrompere una striscia aperta di tre sconfitte consecutive in Europa: dopo i passi falsi contro Barcellona, Real Madrid, e soprattutto nel derby contro Bologna, Etto ...