Armi dall' Italia all' Ucraina | oggi il voto E l' opposizione si spacca

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Quella che si presentava ieri mattina, alle 10, era un'Aula della Camera desolatamente vuota in occasione della discussione generale delle mozioni sul conflitto Russia-e sull'invio dialle autorità di Kiev. Erano presenti appena 41 deputati sui 400 complessivi, secondo quanto riporta il collega Pietro Salvatori, dell'«Huffington post». Qualcuno di certo obietterà, e corrisponde al vero, che non si sono mai registrate, storicamente, folle oceaniche per l'avvio dell'esame di provvedimenti o documenti di indirizzo e che il momento clou ci sarà solo, quando si passeràe parole ai fatti e si voteranno i testi depositati. Ma l'emiciclo di Montecitorio, pieno solo al 10% della sua capacità, è un colpo al cuore e non rappresenta un bel segnale, a dispetto delle manifestazioni di piazza per il popolo ...

Nel giorno in cui in parlamento si discuteva sulla proroga dell' invio diall'Ucraina , ha ... Sappiamo anche che non è stato inviato'Italia. Sempre nello stesso canale telegram citato'...E aggiungono: "È del tutto evidente che servirebbe un provvedimento ad hoc assunto'esecutivo. ...partito d'opposizione e strappando però l'impegno a valutare positivamente il decretoquando ...Quella che si presentava ieri mattina, alle 10, era un'Aula della Camera desolatamente vuota in occasione della discussione generale delle ...Nel giorno in cui in parlamento si discuteva sulla proroga dell’invio di armi all’Ucraina ... Sappiamo anche che non è stato inviato dall’Italia. Sempre nello stesso canale telegram citato ...