Argentina | tifosi scatenati a Doha | cori per Maradona VIDEO

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Tra i tantiaccorsi in Qatar per i Mondiali gli argentini sono sicuramente tra i più. In attesa della sfida contro la...

... come il ko della Germania contro il Giappone o dell'contro l'Arabia Saudita. Ci sono ... simula proprio di essere il fortissimo calciatore del Brasile ed è riuscito ad ingannare tutti:,...Continua a far discutere il video dei festeggiamenti nello spogliatoio dell', in cui un dettaglio che riguarda Messi ha fatto infuriare idel Messico e soprattutto il pugile messicano Canelo Alvarez : la Pulce avrebbe dato un calcio alla maglia del Tricolor, (...Il giocatore del Galatasaray non si arrende, ma l'imprenditrice è stata molto chiara: i fan scrivono a Maurito dandogli un ...Tra le tante glorie del passato prossimo del calcio internazionale che stanno vivendo il Mondiale “in loco”, Gabriel Omar Batistuta è una di quelle che sta riscuotendo più consensi e interesse da part ...