Argentina e Francia prime nei propri gironi | agli ottavi anche la Polonia 

Leggi su agi

(Di mercoledì 30 novembre 2022) AGI --Australia e-Polonia: saranno questi i due accoppiamenti degli altridi finale di Qatar 2022, in virtù dei risultati maturati nelle gare di oggi. Bleus primi nel Girone D nonostante il ko con la Tunisia (1-0), seguiti dai Socceroos che hanno battuto la Danimarca con lo stesso risultato. L'Albiceleste invece ha vintoo con i polacchi 2-0, mentre il Messico ha superato inutilmente l'Arabia Saudita (2-1). GIRONE C L'ha battuto la Polonia 2-0 nell'ultimo turno della fase adel Gruppo C, ma oltre all'Albiceleste a qualificarsi per glidi finale è statao la nazionale biancorossa. Tutto questo in virtù di una differenza reti favorevole rispetto a quella del Messico, che contemporaneamente ...