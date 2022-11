Arabia Saudita-Messico LIVE

...00 Stati Uniti - Galles 1 - 1 CALCIO - AMICHEVOLI 21:00 Iraq - Venezuela VOLLEY - SUPERLEGA 19:30 Verona - Padova 3 - 0 CALCIO - MONDIALI QATAR 11:00 Argentina -1 - 2 14:00 Danimarca -......00 Stati Uniti - Galles 1 - 1 CALCIO - AMICHEVOLI 21:00 Iraq - Venezuela VOLLEY - SUPERLEGA 19:30 Verona - Padova 3 - 0 CALCIO - MONDIALI QATAR 11:00 Argentina -1 - 2 14:00 Danimarca -...Le formazioni ufficiali di Arabia Saudita e Messico, gara del Gruppo C di Qatar 2022. Fischio d'inizio ore 20 Nella terza e ultima giornata del gruppo C l'Arabia Saudita affronterà il Messico, gara de ...Stasera alle ore 20 andranno in scena le ultima due partite del Gruppo C di questo Mondiale, Polonia-Argentina e Arabia ...