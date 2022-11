Antonino Spinalbese smascherato da Oriana Marzoli VIDEO

Al Grande Fratello vip non c'è Belen Rodriguez , ma è come se ci fosse. Perché l'argentina resta sempre al centro del gossip, visto che il suo ex () adesso è nella casa più spiata d'Italia come concorrente. E in una chiacchierata di, ancora una volta, spunta proprio lei: Belen. Micol Incorvaia viene ...Lunedì sera gli autori del GF Vip hanno fatto rincontrare Ginevra Lamborghini e, per la gioia dei Gintonic. Il gieffino ha speso delle belle parole per la sua amica speciale ed ha chiesto ad Alfonso Signorini di far rientrare in casa l'ex concorrente ...Sul settimanale Chi, Alfonso Signorini ha condannato l’uscita infelice di Antonino Spinalbese, che ha paragonato Oriana Marzoli a una Porsche, ...GF Vip, Micol Incorvaia parla del segno zodiacale di Belen: gaffe clamorosa In questa edizione del Grande Fratello Vip, seppur non ci sia nessuno della ...