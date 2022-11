Antonella Clerici | è successo in diretta lo avete notato?

Leggi su formatonews

(Di mercoledì 30 novembre 2022) La conduttrice combina un guaio durante la preparazione di una ricetta: èadnel corso della puntata di E’ sempre mezzogiorno. Lo scorso 24 novembre,ha proposto al pubblico italiano una puntata incentrata sulla nota tradizione americana del Giorno del Ringraziamento. In tale occasione, spesso assistiamo ad immagini simili alle nostre festività natalizie, in cui le famiglie si riuniscono per poter gioire insieme dei successi ottenuti nel corso dei mesi precedenti e ovviamente per gustare un succoso tacchino al forno. E’ sempre mezzogiorno,combina un guaio (fonte: Ultime Notizie Flash) FormatonewsPer questo motivo,ha così accolto in ...