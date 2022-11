(Di mercoledì 30 novembre 2022) “Fare il presidente della Juventus va bene per cinque anni, come fece suo padre, ma a farlo a vita diventi un Lotito qualsiasi”. E’ una sentenza che consegna alun azionista Exor, in forma anonima, a commento del caso. Il pezzo delsi sofferma sul presidente nei guai, sulla storia famigliare. La ricostruisce nei suoi aspetti più personali., “a portare questo cognome. Nato il 6 dicembre 1975 a Torino, figlio del fratello più piccolo dell’avvocato, e digra Caracciolo di Castagneto, cugina prima di Marella, e pure figlia di Anna Visconti, sorella di Luchino. Quarti di nobiltà a schiovere, unico della sua generazione a chiamarsi con l’augusto cognome, èalla Mandria, il ...

IlNapolista

Il Riformista ne discute conRomano , professore di Storia ... Una funzione che coincide naturalmente con'opposizione a ... perché nell'ventennio abbiamo oscillato nevroticamente tra una ...... visto che era tornato in bianconero per volontà di... Cherubini e Allegri, certezze dell'area sportiva A mente fredda,'area ... E fa sorridere il termine "certezze" per quest', per il ... «Andrea l'ultimo degli Agnelli, cresciuto al golf, Croma di serie, cena alle 19:45, no tuffi, no nudità» (Il Foglio) - ilNapolista