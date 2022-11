Andrea Anastasi | “C’è un bellissimo team spirit nel nostro gruppo”

Leggi su seriea24

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Dopo il successo di ieri sera in Champions a Duren, oggi la squadra fa ritorno a Perugia. Il tecnico bianconero: “Il nostro obiettivo era prenderci la vittoria per consolidare il primo posto nel girone prima del Mondiale per Club. Sono molto contento della risposta della squadra”. Da domattina tutti al PalaBarton per preparare il match di sabato con Taranto Giornata di rientro per la Sir Sicoma Monini Perugia.Dopo la vittoria di ieri sera a Duren, la terza piena nella Pool E di Champions League, i Block Devils fanno ritorno in giornata a Perugia per l’ultima tappa di una lunga trasferta iniziata sabato scorso con il viaggio verso Cisterna.Qualche ora di riposo per i ragazzi che poi domattina torneranno prontamente al PalaBarton per dare il via alla veloce preparazione del match di sabato pomeriggio contro Taranto che chiuderà il girone d’andata in Superlega di Perugia e che sarà ...