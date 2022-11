Andrea Agnelli e John Elkann | come è nata la resa dei conti nella Juventus

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Confronto teso tra cugini poi la decisione: la situazione non era più sostenibile. L’ultimatum dei revisori: «Se presentate un bilancio così andiamo in Procura»

I magistrati della procura di Torino hanno firmato la richiesta di rinvio a giudizio nel procedimento sui conti della società bianconera. L'atto, oltre all'ormai ex presidente Andrea Agnelli e al suo vice Pavel Nedved, riguarda altre undici persone: Fabio Paratici, Marco Re, Stefano Bertola, Stefano Cerrato, Cesare Gabasio, Maurizio Arrivabene, Francesco Roncaglio, Enrico Vellano e altri che nelle scorse settimane avevano ricevuto l'avviso di chiusura indagini. Juve, la richiesta di processo per Andrea Agnelli è pronta: il club bianconero fa leva sull'infondatezza delle contestazioni e confida nelle autorità.