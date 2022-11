Ancora tanta pioggia al Sud | le regioni a rischio | previsioni meteo

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 30 novembre 2022) (Adnkronos) – Finisce con un altro ciclone questo novembre molto piovoso e tempestoso. Nelle prossime ore a dover fare soprattutto attenzione ai nubifragi èuna volta il Sud per un ciclone con pressione di 1005 hPa centrato sul Mar Ionio. Sono attese piogge molto intense specie su Sicilia, Calabria, Basilicata e Puglia, qualche acquazzone è previsto anche su Campania, Molise ed Abruzzo. Insommauna volta un ciclone, il terzo in 7 giorni, causerà forte maltempo al Sud: in questo mese di novembre sono cadute più piogge rispetto al cumulato totale registrato nei primi 10 mesi siccitosi del 2022. Lorenzo Tedici,rologo de iL.it, conferma dunque l’allerta per il Mezzogiornonelle prossime ore con acquazzoni e temporali in risalita verso le adriatiche e con fenomeni intensi ...