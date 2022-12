AMICA di dicembre è in edicola con l’agenda astrologica di Susan Miller

(Di mercoledì 30 novembre 2022)compie 60 anni. E festeggia con un numero speciale. Dall’intervista a Giorgio Armani a quella a Barbara Alberti, dai servizi moda autunno inverno ai revival dei decenni passati,60 è in. Dal 30 novembre, con2023: trendy, elegante e, soprattutto, con le previsioni della nostra, la celebre astrologa americana autrice di best seller, consultata dal mondo dei vip, di top model e di uomini d’affari e seguitissima su www..it con l’oroscopo quotidiano. Affetti, affari e denaro, salute e viaggi… Segno per segno,azzecca il futuro come nessun altro. Pronte a leggere il vostro nelincon ...

Sarà presentato in anteprima ad Assisi l'1'Chiara', l'ultimo film di Susanna Nicchiarelli con la giovane Margherita Mazzucco (è stata Lenù nell'geniale). Una sorta di 'ritorno a casa', che riporta nei luoghi originali una ......andrà in scena domenica 4, con la prima edizione di "Olio in Sala". L'evento, organizzato dal Comparto Sala in collaborazione con Confcommercio Pistoia e Prato, Coldiretti - Campagnae ... Oroscopo Sagittario del mese di Dicembre 2022 Le novità di Apple TV+ non sono mai state così interessanti come quelle del mese di dicembre 2022. Le nuove uscite per gli abbonati al servizio streaming della mela morsicata potranno quindi ricreare ...Il prossimo 10 dicembre 2022 il coro polifonico "Madonna della Libera" di Melizzano, diretto dal M° Marco Rosiello, inaugura il proprio tour natalizio ...