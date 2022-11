Ambrosini | “De Ketelaere come Kaká? Paragone ingiusto e ingeneroso”

... la stessa cosa non può dirsi per Deche continua a stentare anche col Belgio. Ne parla alla Gazzetta Massimoche dice: Poi l'ex centrocampista rossonero parla di Leao Infine un ...E a proposito di giovani: l'attenzione si sposta su Charles De. Secondo Massimoavrebbe perso un po' della sua istintività. 'Fino a un certo punto, i nostri trequartisti hanno ...L'ex bandiera rossonera ha analizzato il periodo del Milan, parlando del futuro del bomber portoghese: "Non si accontenti, soltanto così potrà fare l’ultimo salto di qualità" ...L'ex bandiera rossonera ha analizzato il periodo del Milan, parlando del futuro del bomber portoghese: "Non si accontenti, soltanto così potrà fare l’ultimo salto di qualità" ...