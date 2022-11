Ambiente | Musumeci | ' impegno Meloni piano adeguamento entro anno | previsto commissario'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Roma, 30 nov. (Adnkronos) - Sulnazionale di adattamento al cambiamento climatico "c'è l'del ministro Pichetto Fratin, ma soprattutto del presidente, affinchél'possa essere già operativo. Essendo undi previsione questo consentirà di passare alla prevenzione sul territorio, con gli interventi affidati alcuni ai Comuni, altri alle Province, altri ancora alle Regioni. Noi immaginiamo anche la nomina di uncon poteri sostitutivi e sanzionatori, ove mai gli enti locali non dovessero,uno spazio di tempo preciso, portare a compimento la procedura per la realizzazione dell'opera". Lo dice, ospite di Adnkronos Live, il ministro per la Protezione civile e per le politiche del Mare Nello ...