Amante degli animali vede “cagnolino” sepolto vivo – si avvicina e si rende conto che è qualcosa di completamente diverso

(Di mercoledì 30 novembre 2022) L’animale sembrava un cucciolo di cane mentre giaceva in mezzo al campo tra tutte le mucche. Ma si è rivelato esseredi. La storia ora affascina gli amanti. Fu in mezzo a tutte le mucche che era stato trovato uno strano animale. Non apparteneva a quell’ambiente e da allora la scoperta unica ha lasciato tutti perplessi. A prima vista sembrava un piccolo. Non lo era. Un ornitologo ha visto l’animale attraverso l’obiettivo della sua fotocamera. Il 67enne Ian Ellis non poteva credere ai suoi occhi. Mentre siva, si reseche non era affatto un. Questo era invece un animale che in realtà appartiene all’acqua. L’ornitologo ha salvato ...

Corriere Roma

... a Point Place Leia - intelligente come sua madre, irriverente come suo padre edell'... Torneranno anche Tommy Chong e il suo personaggio, Leo, unohippie più amati della tv. Mancherà ...... il computer nuovo con cui mandare mail all', e altre amenità (ecco, vedete, il populismo è ...populista il settimanale che titola "Come mi pago una casa a Roma centro" sapendo che il tema... Vestiti nella spazzatura e il pugno dell'amante di lei al marito. Ex moglie condannata per stalking Ci sarà anche il fenomenale mezzofondista norvegese, Jakob Ingebrigtsen, nei campionati europei di cross dell’11 dicembre prossimo nel Parco la Mandria di Venaria Reale in provincia di Torino. Il cam ..."Con l'odierna approvazione bipartisan del Respect for Marriage Act da parte del Senato, gli Stati Uniti sono sul punto di riaffermare una verità ...