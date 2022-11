Alzheimer | un farmaco rallenta il declino cognitivo ' Svolta epocale | malattia potrebbe essere curabile'

ilmattino.it

I ricercatori hanno salutato l'alba di una nuova era delle terapie per l'Alzheimer dopo che uno studio clinico ha confermato che un farmaco rallenta il declino cognitivo nei pazienti con stadi precoci della malattia. Il risultato arriva dopo decenni di fallimenti sul campo. In Italia i malati di Alzheimer sono un milione e mezzo. La Federazione italiana: 'I familiari 3 milioni'. E in ogni caso allo stato attuale della ricerca non esiste ancora alcuna cura per la malattia. Dal 2 al 15 dicembre torna l'iniziativa "Non ti scordar di te" per sostenere la Ricerca contro la malattia di Alzheimer.