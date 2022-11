Altra vincita al SuperEnalotto | cinquina giocata a Caronno Pertusella

anteprima24.it

- - > A Verona si vince a Lotto e 10eLotto. Verona protagonista dell'ultimo concorso del Lotto: come riporta Agipronews , megada 62.500 euro centrata a Casaleone , poi un'da 14mila euro è stata realizzata a Rubano, in provincia di Padova. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito oltre 5,1 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 970,9 milioni ...Nei giorni scorsi c'è stata un'importantenel Teramano dove uno scommettitore ha giocato pochi euro al Gratta e vinci portando a casa due milioni. Commenti da ... La Benevento 'fortunata': in città si è registrata un'altra bella vincita al 'Superenalotto' Tocca all'Argentina: l'Albiceleste gioca contro la Polonia, tante quote su questa partita. Francia già qualificata, rischia la Danimarca ...A Verona si vince a Lotto e 10eLotto. Verona protagonista dell’ultimo concorso del Lotto: come riporta Agipronews, mega vincita da 62.500 euro centrata a Casaleone, poi un’altra vincita da 14mila euro ...