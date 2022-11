Alta tensione sul Mar del Giappone | decollano i jet di Tokyo e Seul dopo l’esercitazione congiunta di Cina e Russia

Leggi su open.online

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Alcuni aerei russi e cinesi hanno condotto operazioni congiunte di pattugliamento sul Mar dele sul Mar Cinese Orientale. Le operazioni sono durate in totale otto ore e hanno coinvolto bombardieri strategici russi TU-95MS e cinesi H-6K. Al termine dei pattugliamenti, per la prima volta gli aerei sono atterrati rispettivamente non nel Paese d’origine ma negli aeroporti militari del Paese partner. A svelare l’operazione è il ministero della Difesa russo, specificando che si sarebbe trattato di pattugliamenti previsti da accordi di cooperazione bilaterale e non diretti contro Paesi terzi. Un’interpretazione che non è bastata a rassicurare le altre potenze della regione. Inr risposta al, Corea del Sud ehanno fatto decollare i propri jet militari in protezione dei rispettivi ...