All’aeroporto di Fiumicino il primo negozio ‘phygital’

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 30 novembre 2022) (Adnkronos) – Nooe, ilfisico-digitale al mondo all’insegna dell’innovativa frontiera “phygital”, sbarca all’interno della nuova area commerciale Schengen del Terminal 1 dell’Aeroporto Internazionale Leonardo da Vinci. Si tratta di un’anteprima mondiale che si prepara a rivoluzionare il settore del retail, consentendo di fruire di prodotti e servizi in maniera estremamente digitalizzata, ma, allo stesso tempo, interattiva e volta a coinvolgere l’utente a 360°. In particolare, Nooe è un modello di vendita marketplace – interamente Made in Italy – abbinato a un’esperienza di acquisto fisica, ovvero unche non ha bisogno di personale e consente all’utente di acquistare in totale autonomia il prodotto esposto in vetrina. Questo pop up store, di appena 3,5 mq, è nato per offrire prodotti in edizione limitata ...